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Папа Римский осудил зверства оккупантов и поцеловал украинский флаг из Бучи

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Папа Римский Франциск осудил жестокие убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи и поцеловал украинский флаг, который ему прислали из города-героя. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Папа Римский осудил зверства оккупантов и поцеловал украинский флаг из Бучи

Цитата

“Последние новости о войне в Украине вместо того, чтобы принести облегчение и надежду, принесли новые зверства, такие как резня в Буче”, - сказал Папа Римский в конце своей еженедельной аудиенции.

Детали 

Папа Римский призвал остановить российско-украинскую войну. Он заявил, что жестокость "становится все более ужасной, даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей”.

Добавим 

С начала марта город Буча на Киевщине находился под оккупацией армии рф. 2 апреля украинские военные освободили от оккупантов всю Киевскую область.

После освобождения Буче, по информации городского головы, в городе находится примерно 3 700 гражданских лиц.

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