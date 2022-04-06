Папа Римский осудил зверства оккупантов и поцеловал украинский флаг из Бучи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Папа Римский Франциск осудил жестокие убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи и поцеловал украинский флаг, который ему прислали из города-героя. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.
Цитата
“Последние новости о войне в Украине вместо того, чтобы принести облегчение и надежду, принесли новые зверства, такие как резня в Буче”, - сказал Папа Римский в конце своей еженедельной аудиенции.
Детали
Папа Римский призвал остановить российско-украинскую войну. Он заявил, что жестокость "становится все более ужасной, даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей”.
Добавим
С начала марта город Буча на Киевщине находился под оккупацией армии рф. 2 апреля украинские военные освободили от оккупантов всю Киевскую область.
После освобождения Буче, по информации городского головы, в городе находится примерно 3 700 гражданских лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ад на Земле: фоторепортаж из Бучи после выхода "асвабадителей"