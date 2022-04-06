Папа Римский осудил зверства оккупантов и поцеловал украинский флаг из Бучи

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“Последние новости о войне в Украине вместо того, чтобы принести облегчение и надежду, принесли новые зверства, такие как резня в Буче”, - сказал Папа Римский в конце своей еженедельной аудиенции.

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Папа Римский призвал остановить российско-украинскую войну. Он заявил, что жестокость "становится все более ужасной, даже против мирных жителей, беззащитных женщин и детей”.

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С начала марта город Буча на Киевщине находился под оккупацией армии рф. 2 апреля украинские военные освободили от оккупантов всю Киевскую область.

После освобождения Буче, по информации городского головы, в городе находится примерно 3 700 гражданских лиц.

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