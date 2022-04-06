Папа Римський засудив звірства окупантів і поцілував український прапор з Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Папа Римський Франциск засудив жорстокі вбивства російськими окупантами мирних жителів Бучі і поцілував український прапор, який йому надіслали з міста-героя. Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.
Цитата
“Останні новини про війну в Україні замість того, щоб принести полегшення та надію, принесли нові звірства, такі як різанина в Бучі”, – сказав Папа Римський наприкінці своєї щотижневої аудієнції.
Деталі
Папа Римський закликав зупинити російсько-українську війну. Він заявив, що жорстокість “стає все жахливішою, навіть проти мирних жителів, беззахисних жінок і дітей”.
Додамо
Від початку березня місто Буча на Київщині перебувало під окупацією армії рф. 2 квітня українські військові звільнили від окупантів всю Київську область.
Після визволення Бучі, за інформацією міського голови, у місті перебуває приблизно 3 700 цивільних осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пекло на Землі: фоторепортаж із Бучі після виходу "асвабадітєлєй"