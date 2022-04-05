Пекло на Землі: фоторепортаж із Бучі після виходу "асвабадітєлєй"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Буча, квітуче місто на Київщині, за лічені тижні перетворилось на справжнє пекло на Землі – сюди та у інші міста області зайшли російські "асвабадітєлі", звільнивши їх від життя та подекуди просто зрівнявши з землею. Фоторепортаж із Бучі підготував УНН.
Так, на світлинах можна побачити, що у житлових будинках міста просто не залишилось вцілілих шибок. Всюди – потрощені автівки, деякі з них, ймовірно, рашистські покидьки переїжджали танками.
З міста все ще прибирають тіла загиблих, що їх окупанти залишали просто на вулиці.
Так, зокрема, ще не встигли прибрати купу обгорілих тіл, що їх окупанти залишили просто під відкритим небом, поруч із будівлями.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бучі окупанти намагалися спалити тіла 6 вбитих мирних мешканців: розпочато розслідування
Залишили вони й інші "подарунки" - десятки, якщо не сотні, вибухонебезпечних предметів розкидані та приховані скрізь. Наразі ними займаються вибухотехніки.
Сліди від обстрілів можна побачити навіть біля дитячого майданчика.
З хорошого, рф залишила в Бучі хібащо свою потрощену техніку з русофашистською символікою, яка наглядно демонструє професійну роботу ЗСУ.
Нагадаємо
Буча з початку березня перебувала під окупацією армії рф.
2 квітня українські військові звільнили від окупантів Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область.
Після повернення Бучі та навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних осіб, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву"Бучанська різанина".
За інформацією міського голови, в Бучі після визволення від окупантів перебуває близько 3 700 цивільних осіб.