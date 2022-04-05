Пекло на Землі: фоторепортаж із Бучі після виходу "асвабадітєлєй"

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Буча, квітуче місто на Київщині, за лічені тижні перетворилось на справжнє пекло на Землі – сюди та у інші міста області зайшли російські "асвабадітєлі", звільнивши їх від життя та подекуди просто зрівнявши з землею. Фоторепортаж із Бучі підготував УНН.