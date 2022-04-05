Ад на Земле: фоторепортаж из Бучи после выхода "освободителей"

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 13482 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 49214 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 41761 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 75545 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 114981 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 143113 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 306330 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137283 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123811 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 399006 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
52%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 26197 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 34567 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 34201 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 23380 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 20358 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 49244 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 306339 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 320911 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 399014 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 373977 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 332 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 12282 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 86947 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 119953 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 139396 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Ад на Земле: фоторепортаж из Бучи после выхода "освободителей"

Киев • УНН

 • 893898 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Буча, цветущий город на Киевщине, за считанные недели превратился в настоящий ад на Земле - сюда и в другие города области зашли российские "освободители", освободив их от жизни и кое-где просто сравняв с землей. Фоторепортаж из Бучи подготовил УНН.

Ад на Земле: фоторепортаж из Бучи после выхода "освободителей"

Так, на фотографиях можно увидеть, что в жилых домах города просто не осталось уцелевших стекол. Повсюду - разбитые машины, некоторые из них, вероятно, рашистские подонки переезжали танками.

Из города все еще убирают тела погибших, которые оккупанты оставляли прямо на улице.

Так, в частности, еще не успели убрать кучу обгоревших тел, что их оккупанты оставили прямо под открытым небом, рядом со зданиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей: начато расследование

Оставили они и другие "подарки" - десятки, если не сотни взрывоопасных предметов разбросаны и скрыты везде. Сейчас ими занимаются взрывотехники.

Следы от обстрелов можно увидеть даже у детской площадки.

Из хорошего, рф оставила в Буче разве что свою разбитую технику с русофашистской символикой, которая наглядно демонстрирует профессиональную работу ВСУ.

Напомним

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф.

2 Апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых русскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".

По информации городского головы, в Буче после освобождения от оккупантов находится около 3 700 гражданских лиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоМультимедиа
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,485.44