Ад на Земле: фоторепортаж из Бучи после выхода "освободителей"

Так, на фотографиях можно увидеть, что в жилых домах города просто не осталось уцелевших стекол. Повсюду - разбитые машины, некоторые из них, вероятно, рашистские подонки переезжали танками.

Из города все еще убирают тела погибших, которые оккупанты оставляли прямо на улице.

Так, в частности, еще не успели убрать кучу обгоревших тел, что их оккупанты оставили прямо под открытым небом, рядом со зданиями.

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Оставили они и другие "подарки" - десятки, если не сотни взрывоопасных предметов разбросаны и скрыты везде. Сейчас ими занимаются взрывотехники.

Следы от обстрелов можно увидеть даже у детской площадки.

Из хорошего, рф оставила в Буче разве что свою разбитую технику с русофашистской символикой, которая наглядно демонстрирует профессиональную работу ВСУ.

Напомним

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф.

2 Апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых русскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".

По информации городского головы, в Буче после освобождения от оккупантов находится около 3 700 гражданских лиц.