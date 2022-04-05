У Бучі окупанти намагалися спалити тіла 6 вбитих мирних мешканців: розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти у Бучі намагалися спалити тіла 6 вбитих мирних мешканців. За даними фактом розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
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"Бучанська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Під час окупації міста Буча військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили цивільних громадян та з метою приховування злочину підпалили їх тіла.
Під час слідчих дій встановлено, що на тілах загиблих є сліди насильницької смерті та катувань.
На місці працюють прокурори Бучанської окружної та Київської обласної прокуратур спільно з працівниками поліції. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
2 квітня українські військові звільнили від окупантів Ірпень, Бучу, Гостомель та всю Київську область.