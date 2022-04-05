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В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей: начато расследование

Киев • УНН

 • 168755 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Русские оккупанты в Буче пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей. По данным факту начато расследование, передает УНН со ссылкой на офис генпрокурора.

В Буче оккупанты пытались сжечь тела 6 убитых мирных жителей: начато расследование

Цитата

"Бучанская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Во время оккупации города Буча военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, нарушая нормы международного гуманитарного права, убили мирных граждан и с целью сокрытия преступления подожгли их тела.

Во время следственных действий установлено, что на телах погибших имеются следы насильственной смерти и пыток.

На месте работают прокуроры Бучанской Окружной и Киевской областной прокуратур совместно с работниками полиции. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

2 апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.

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