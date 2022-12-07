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Папа Римский сравнил страдания украинцев с операцией по уничтожению евреев во Второй мировой войне

Киев • УНН

 • 717304 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Папа Франциск в среду сравнил войну в Украине с нацистской операцией, в результате которой в первые годы Второй мировой войны погибли около двух миллионов человек, преимущественно евреев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая перед польскими паломниками на еженедельной совместной аудиенции, Франциск отметил, что Люблинский католический университет в Польше недавно отметил годовщину операции «Рейнхард».

Это было кодовое название секретной операции в части оккупированной Польши, которую немцы называли территорией «Генерал-губернаторства», включавшей территорию, которая сейчас находится в Украине.

«Пусть память об этом ужасном событии пробудит во всех намерения и действия мира», – сказал он, особенно вспомнив операцию, сказав, что это была операция по «уничтожению».

Потом он добавил: «И история повторяется. Теперь мы видим, что происходит в Украине».

Дополнение

С тех пор как в феврале началось вторжение, Франциск все резче осуждал действия россии.

В прошлом месяце он сказал, что украинцы пережили «мученическую смерть от агрессии» и сравнил последствия войны для украинцев с «ужасным геноцидом» 1930-х годов, когда Иосиф Сталин устроил голод в стране.

Франциск несколько раз предлагал посредничество Ватикана в урегулировании ситуации.

В прошлом месяце в интервью иезуитскому журналу «Америка» Франциск рассказал, что он назвал жестокостью российских войск в Украине.

«Вообще, самые жестокие, пожалуй, те, кто из россии такие как чеченцы, буряты. Безусловно, вторгается российское государство. Это очень ясно», – сказал Франциск.

Министр иностранных дел россии сергей лавров назвал комментарии «нехристианскими» и непонятными.

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