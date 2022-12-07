Папа Римский сравнил страдания украинцев с операцией по уничтожению евреев во Второй мировой войне

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Папа Франциск в среду сравнил войну в Украине с нацистской операцией, в результате которой в первые годы Второй мировой войны погибли около двух миллионов человек, преимущественно евреев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.