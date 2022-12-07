Папа Римський порівняв страждання українців із операцією зі знищення євреїв у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Папа Франциск у середу порівняв війну в Україні з нацистською операцією, внаслідок якої у перші роки Другої світової війни загинуло близько двох мільйонів людей, переважно євреїв. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Виступаючи перед польськими паломниками на щотижневій спільній аудієнції, Франциск зазначив, що Люблінський католицький університет у Польщі нещодавно відзначив річницю операції «Рейнхард».
Це була кодова назва секретної операції у частині окупованої Польщі, яку німці називали територією «Генерал-губернаторства», яка включала територію, яка зараз знаходиться в Україні.
«Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробудить у всіх наміри та дії миру», - сказав він, особливо згадавши операцію, сказавши, що це була операція зі «знищення».
Потім він додав: «І історія повторюється. Тепер ми бачимо, що відбувається в Україні».
Доповнення
З того часу, як у лютому почалося вторгнення, Франциск дедалі різкіше засуджував дії росії.
Минулого місяця він сказав, що українці пережили «мученицьку смерть від агресії» і порівняв наслідки війни для українців із «жахливим геноцидом» 1930-х років, коли Йосип Сталін влаштував голод у країні.
Франциск кілька разів пропонував посередництво Ватикану у врегулюванні ситуації.
Минулого місяця в інтерв'ю єзуїтському журналу «Америка» Франциск розповів, що він назвав жорстокістю російських військ в Україні.
«Взагалі, найжорстокіші, мабуть, ті, хто з росії такі як чеченці, буряти. Безперечно, вторгається російська держава. Це дуже ясно», - сказав Франциск.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров назвав коментарі «нехристиянськими» та незрозумілими.