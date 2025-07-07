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Папа Лев XIV возобновляет традицию летнего отдыха в Кастель-Гандольфо после 12 лет

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Папа Римский Лев XIV прибыл в Кастель-Гандольфо на шестинедельный отпуск, что является первым визитом Папы за 12 лет. 69-летний понтифик планирует отдохнуть и подготовиться к предстоящим вызовам своего понтификата.

Папа Лев XIV возобновляет традицию летнего отдыха в Кастель-Гандольфо после 12 лет

Папа Римский Лев XIV прибыл в летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо в воскресенье, чтобы начать шестинедельный отпуск, первый визит Папы Римского туда за 12 лет, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Папа Лев XIV поприветствовал доброжелателей, выстроившихся вдоль главной дороги к городу, чтобы поприветствовать его, прежде чем помахать с балкона виллы, где он остановится для того, что, по его словам, будет "коротким периодом отдыха".

"Я надеюсь, что у всех есть немного времени на отдых, чтобы восстановить тело и дух", - сказал Лев, прежде чем покинуть Ватикан во время своей полуденной молитвы в воскресенье.

69-летний уроженец Чикаго восстанавливает папскую традицию покидать Ватикан на жаркие летние месяцы в пользу относительно прохладного климата Кастель-Гандольфо, возвышающегося над озером Альбан в горах к югу от Рима. Этот район был излюбленным местом отдыха римских правителей со времен императора Домициана в первом веке.

Это первый перерыв Льва после нескольких "безумных" недель инаугурационных аудиенций, выездов и празднований Святого года после его избрания 8 мая первым в истории американским Папой, пишет издание. Во время отпуска он будет иметь несколько публичных мероприятий - мессы, воскресные полуденные молитвы и даже некоторые мероприятия в Ватикане - но чиновники ожидают, что он использует это время, чтобы отдохнуть, подумать и почитать о ключевых вопросах, с которыми сталкивается его новый понтификат.

"С тех пор как его избрали, он работал, работал, работал. Пришло время ему набраться сил и энергии для своей миссии", - сказала сестра Мэри Ливия, монахиня из Уганды, которая была рядом, чтобы приветствовать Льва в воскресенье.

Папа Лев XIV приветствовал украинских паломников и призвал к миру06.07.25, 21:31 • 3834 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Уганда
Папа Лев XIV
Ассошиэйтед Пресс
Рим
Чикаго
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