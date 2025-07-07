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Папа Лев XIV відновлює традицію літнього відпочинку у Кастель-Гандольфо після 12 років

Київ • УНН

 • 433 перегляди

Папа Римський Лев XIV прибув до Кастель-Гандольфо на шеститижневу відпустку, що є першим візитом Папи за 12 років. 69-річний понтифік планує відпочити та підготуватися до майбутніх викликів свого понтифікату.

Папа Лев XIV відновлює традицію літнього відпочинку у Кастель-Гандольфо після 12 років

Папа Римський Лев XIV прибув у літню резиденцію в Кастель-Гандольфо в неділю, щоб розпочати шеститижневу відпустку, перший візит Папи Римського туди за 12 років, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Папа Лев XIV привітав доброзичливців, що вишикувалися вздовж головної дороги до міста, щоб привітати його, перш ніж помахати з балкона вілли, де він зупиниться для того, що, за його словами, буде "коротким періодом відпочинку".

"Я сподіваюся, що всі мають небагато часу на відпочинок, щоб відновити тіло і дух", - сказав Лев, перш ніж залишити Ватикан під час своєї полуденної молитви в неділю.

69-річний уродженець Чикаго відновлює папську традицію залишати Ватикан на спекотні літні місяці на користь відносно прохолодного клімату Кастель-Гандольфо, що височить над озером Альбан у горах на південь від Риму. Цей район був улюбленим місцем відпочинку римських правителів із часів імператора Доміціана у першому столітті.

Це перша перерва Лева після кількох "шалених" кількох тижнів інавгураційних аудієнцій, виїздів та святкувань Святого року після його обрання 8 травня першим в історії американським Папою, пише видання. Під час відпустки він матиме кілька публічних заходів - меси, недільні полуденні молитви і навіть деякі заходи у Ватикані - але чиновники очікують, що він використовує цей час, щоб відпочити, подумати та почитати про ключові питання, з якими стикається його новий понтифікат.

"Відколи його обрали, він працював, працював, працював. Настав час йому набратися сил та енергії для своєї місії", - сказала сестра Мері Лівія, черниця з Уганди, яка була поряд, щоб вітати Лева в неділю.

Папа Лев XIV привітав українських паломників та закликав до миру06.07.25, 21:31 • 3841 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Уганда
Лев XIV
Ассошіейтед Прес
Рим
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