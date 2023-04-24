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Папа Франциск планирует встретиться с премьером Украины Денисом Шмыгалем - РАР

Киев • УНН

 • 142479 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Папа Римский Франциск планирует встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг, 27 апреля, накануне визита Папы в Венгрию. Об этом пишет польский РАР со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Это будет первый визит главы Правительства в Ватикан с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, передает УНН.

Детали

На данный момент украинская сторона факт запланированной встречи публично не подтверждала. Polska Agencja Prasowa утверждает, что встреча должна состояться накануне визита Папы в Венгрию. Это будет первый раз, когда Франциск будет так близко к Украине, в которой происходят боевые действия. Ожидается, что война в Украине и ее последствия станут одной из главных тем речей и проповедей Франциска в Будапеште.

"Это будет также путешествие в центр Европы, где продолжают дуть ледяные ветры войны, а массовое движение такого большого количества людей является напоминанием о насущных гуманитарных проблемах", - сказал Папа о своем визите в Венгрию во время встречи с верующими в Ватикане.

Дополнение

В последний раз Папа Франциск принимал на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в марте 2021 года. Стороны обсуждали вопросы жизни и деятельности Католической церкви в Ураине а также "драматическую ситуацию на востоке Украины с надеждой, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, способствующим мирному урегулированию конфликта".

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