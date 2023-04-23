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Папа Франциск закликав не забувати про українців, які страждають від війни

Папа Франциск закликав не забувати про українців, які страждають від війни

Київ • УНН

 • 484545 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Папа Римський Франциск закликав світ не забувати про українців, які досі страждають від війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vatican News.

Папа Франциск заявив, що наступної п’ятниці він поїде на три дні до Будапешта в Угорщині, щоб доповнити подорож, яку 2021 року здійснив на Міжнародний Євхаристійний Конгре.

Цитата

«Це буде також візит у центр Європи, над якою і далі віють холодні вітри війни, в той час як переміщення багатьох людей ставлять на порядку денному нагальні гуманітарні питання», - сказав Папа.

Папа Франциск попросив всіх паломників супроводжувати його молитвою під час цієї подорожі, а тоді додав: «І не забуваймо про наших братів і сестер українців, які досі страждають від цієї війни».

Доповнення

Папа Франциск хоче скористатися візитом до Угорщини для «сприяння миру» в Україні.

16 квітня він привітав православних християн із Великоднем та звернувся до росіян і українців, з молитвами, щоб "Господь допоміг їм укласти мир" і, щоб народи "помирилися".

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