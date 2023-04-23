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Папа Франциск призвал не забывать об украинцах, страдающих от войны

Папа Франциск призвал не забывать об украинцах, страдающих от войны

Киев • УНН

 • 484539 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Папа Римский Франциск призвал мир не забывать об украинцах, которые до сих пор страдают от войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск заявил, что в следующую пятницу он поедет на три дня в Будапешт в Венгрии, чтобы дополнить путешествие, которое в 2021 году совершил на Международный Евхаристический Конгресс.

Цитата

«Это будет также визит в центр Европы, над которой продолжают дуть холодные ветры войны, в то время как перемещение многих людей ставит на повестку дня насущные гуманитарные вопросы», - сказал Папа.

Папа Франциск попросил всех паломников сопровождать его молитвой во время этого путешествия, а затем добавил: «И не забывайте о наших братьях и сестрах украинцах, которые до сих пор страдают от этой войны».

Дополнение

Папа Франциск хочет воспользоваться визитом в Венгрию для «содействия миру» в Украине.

16 апреля он поздравил православных христиан с Пасхой и обратился к русским и украинцам, с молитвами, чтобы "Господь помог им заключить мир" и, чтобы народы "помирились".

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