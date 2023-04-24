Папа Франциск планує зустрітись з прем'єром України Денисом Шмигалем - РАР

Деталі

Наразі українська сторона факт запланованой зустрічі публічно не підтверджувала. Polska Agencja Prasowa стверджує, що зустріч має відбудетися напередодні візиту Папи до Угорщини. Це буде перший раз, коли Франциск буде так близько до України, в якій відбуваються бойові дії. Очікується, що війна в Україні та її наслідки стануть однією з головних тем промов і проповідей Франциска в Будапешті.

"Це буде також подорож до центру Європи, де продовжують дути крижані вітри війни, а масовий рух такої великої кількості людей є нагадуванням про нагальні гуманітарні проблеми", - сказав Папа про свій візит до Угорщини в під час зустрічі з вірянами у Ватикані.

Доповнення

В останнє Папа Франциск приймав на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикану Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в березні 2021 року. Сторони обговорювали питання життя і діяльності Католицької церкви в Ураїні а також "драматичну ситуацію на сході України з надією, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, що сприяють мирному врегулюванню конфлікту".

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