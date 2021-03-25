Шмигаль у Ватикані зустрівся з Папою Франциском
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У четвер, 25 березня, Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикану Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ватикану, передає УНН.
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"Сьогодні, в четвер, 25 березня 2021 року, в Апостольському палаці Ватикану Святіший Отець Франциск прийняв прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль, який згодом зустрівся з державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном в супроводі Пола Річарда Галлахера, секретаря з відносин з державами", - заявили в пресслужбі.
Деталі
Згідно з повідомленнями, сторони зосередили увагу на відносинах між Святим Престолом і Україною, приділяючи особливу увагу "деяким поточним питанням, що становлять двосторонній інтерес, а також різним питанням, що стосуються життя і діяльності Католицької церкви в країні".
"Сторони детально обговорили кризу в галузі охорони здоров'я та драматичну ситуацію на сході України з надією, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, що сприяють мирному врегулюванню конфлікту", - повідомляє Ватикан.
Що було раніше
Нагадаємо, в лютому минулого року візит до Ватикану зробив Президент України Володимир Зеленський, який також провів зустріч з Папою Франциском.