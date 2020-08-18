"Пандемия меняется": в ВОЗ обеспокоены темпами распространения коронавируса среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обеспокоена тем, что новая волна COVID-19 связана с людьми в возрасте 20-40 лет, многие из которых не знали, что они заражены, что представляет опасность для уязвимых групп населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что представители ВОЗ заявили, что в этом месяце доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла, что ставит под угрозу уязвимые слои населения во всем мире, включая пожилых и больных людей в густонаселенных районах со слабым медицинским обслуживанием.
"Пандемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения. Многие даже не подозревают, что инфицированны", - заявил на виртуальном брифинге региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи.
По данным Reuters, рост числа новых случаев побуждает некоторые страны вновь ввести ограничения, поскольку компании спешат найти вакцину от вируса, который нанес ущерб экономике, убил более 770 тысяч человек и заразил почти 22 млн человек.
Напомним, в КНР назвали цену своей вакцины от коронавируса.