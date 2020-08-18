"Пандемія змінюється": у ВООЗ стурбовані темпами поширення коронавірусу серед молоді

Повідомляється, що представники ВООЗ заявили, що у цьому місяці частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що ставить під ризик вразливі верстви населення в усьому світі, включаючи літніх і хворих людей в густонаселених районах зі слабким медичним обслуговуванням.

"Пандемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований", - заявив на віртуальному брифінгу регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї.

За даними Reuters, зростання числа нових випадків спонукає деякі країни знову ввести обмеження, оскільки компанії поспішають знайти вакцину від вірусу, який завдав шкоди економіці, вбив понад 770 тисяч осіб і заразив майже 22 млн осіб.

Нагадаємо, у КНР назвали ціну своєї вакцини від коронавірусу.