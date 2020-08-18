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"Пандемія змінюється": у ВООЗ стурбовані темпами поширення коронавірусу серед молоді

"Пандемія змінюється": у ВООЗ стурбовані темпами поширення коронавірусу серед молоді

Київ • УНН

 • 16466 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що стурбована тим, що нова хвиля COVID-19 пов’язана з людьми у віці 20-40 років, багато з яких не знали, що вони заражені, що представляє небезпеку для вразливих груп населення. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що представники ВООЗ заявили, що у цьому місяці частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що ставить під ризик вразливі верстви населення в усьому світі, включаючи літніх і хворих людей в густонаселених районах зі слабким медичним обслуговуванням.

"Пандемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований", - заявив на віртуальному брифінгу регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї.

За даними Reuters, зростання числа нових випадків спонукає деякі країни знову ввести обмеження, оскільки компанії поспішають знайти вакцину від вірусу, який завдав шкоди економіці, вбив понад 770 тисяч осіб і заразив майже 22 млн осіб.

Нагадаємо, у КНР назвали ціну своєї вакцини від коронавірусу.

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