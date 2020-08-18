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Китай назвав ціну своєї вакцини від коронавірусу

Китай назвав ціну своєї вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Озвучена вартість запатентованої в Китаї вакцини від коронавірусу COVID-19, яку готові виробляти Пекінський і Уханьський інститути біопрепаратів. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

Так, фармацевтична корпорація Sinopharm в грудні 2020 року запланувала випуск в продаж вакцину від коронавірусу за ціною близько 150 доларів.

"Після завершення третьої фази міжнародних клінічних випробувань можна буде приступити до реєстрації інактивованої вакцини. За нашими розрахунками, до кінця грудня цього року вона може з'явитися на ринку", - заявив голова правління корпорації Лю Цзінчжень.

За його прогнозами, в Китаї зможуть виробляти до 120 млн інактивованих вакцин на рік.

"Після того, як інактивована вакцина надійде на ринок, її ціна не буде дуже високою, вона буде десь в районі декількох сотень юанів. Якщо говорити про дві ін'єкції, то ціна буде в межах 1 000 юанів (близько 144 доларів)", - додав Цзінчжень.

За його словами, необхідно робити дві ін'єкції, тоді ймовірність захисту може досягти 100%.

Нагадаємо, що в понеділок, 17 серпня, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу. Патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

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