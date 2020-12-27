Пандемия: в Киеве от COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимации

“Александр Евгеньевич Артемов... Наш неизменный многолетний заведующий инфекционной реанимации сначала в Александровской больнице, затем — в 9 больнице, последние годы — 5 больница города Киева... Замечательный врач, замечательный заведующий, замечательный человек... можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношение к больному, к учителям, к сотрудникам... Ковид, 60 дней только реанимации”, — написала она в Facebook.

Добавим, в Украине на 8 часов 27 декабря зафиксировано уже более 1,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 6 тысяч.

Зафиксировано уменьшение количества по сравнению с предыдущими сутками. При этом госпитализированных человек в сутки — более 1,5 тысяч.