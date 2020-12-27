Пандемія: у Києві від COVID-19 помер завідувач інфекційної реанімації

“Олександр Євгенович Артемов... Наш незмінний багаторічний завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім — в 9 лікарні, останні роки — 5 лікарня міста Києва... Чудовий лікар, чудовий завідувач, чудова людина... можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні... Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників... Ковід, 60 днів тільки реанімації”, — написала вона у Facebook.

Додамо, в Україні на 8 годину 27 грудня зафіксовано вже понад 1,025 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 6 тисяч.

Зафіксовано зменшення кількості у порівнянні з попередньою добою. При цьому госпіталізованих людей за добу — понад 1,5 тисячі.