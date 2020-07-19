Пандемия и выборы в США: Трамп решил временно заменить митинги на "телеконференции" со сторонниками

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 75967 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104820 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109721 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138070 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112151 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133797 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102488 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102651 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104903 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102207 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пандемия и выборы в США: Трамп решил временно заменить митинги на "телеконференции" со сторонниками

Пандемия и выборы в США: Трамп решил временно заменить митинги на "телеконференции" со сторонниками

Киев  •  УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен заменить очные предвыборные митинги на телеконференции со своими сторонниками до завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщила телекомпания CNN, информирует УНН.

“Будет тяжело устраивать массовые митинги, пока все не разрешится”, — приводит телекомпания заявление президента, сделанное во время общения по телефону со сторонниками в штате Висконсин. “Я буду проводить митинги по телефону, которые мы назовем „Митинги Трампа“ и которые позволят подключать множество людей к телефонной линии”, — добавил глава государства. Он посетовал на то, что очные митинги неизбежно сопряжены с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер предосторожности.

В условиях пандемии глава Белого дома долгое время не проводил предвыборные митинги. Первое после длительного перерыва такое выступление перед сторонниками состоялось в городе Талса (штат Оклахома) 20 июня. Как сообщала ранее CNN, перед митингом в Талсе избирательный штаб Трампа подчеркивал, что зрители должны сами решать, стоит ли надевать маску, и многие из сторонников действующего президента решили этого не делать.

Американского лидера ранее не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства и ранее выражал сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски.

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