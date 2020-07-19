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Пандемія та вибори у США: Трамп вирішив тимчасово замінити мітинги на "телеконференції" з прихильниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір замінити очні передвиборні мітинги на телеконференції зі своїми прихильниками до завершення пандемії COVID-19. Про це повідомила телекомпанія CNN, інформує УНН.

“Буде важко влаштовувати масові мітинги, поки все не вирішиться”, — наводить телекомпанія заяву президента, зроблену під час спілкування по телефону з прихильниками у штаті Вісконсін. “Я буду проводити мітинги по телефону, які ми назвемо „Мітинги Трампа“ і які дозволять підключати безліч людей до телефонної лінії”, — додав глава держави. Він поскаржився на те, що очні мітинги неминуче пов’язані з необхідністю дотримання санітарно-епідеміологічних заходів обережності.

В умовах пандемії глава Білого дому довгий час не проводив передвиборні мітинги. Перший після тривалої перерви такий виступ перед прихильниками відбувся у місті Талса (штат Оклахома) 20 червня. Як повідомляла раніше CNN, перед мітингом в Талсі виборчий штаб Трампа підкреслював, що глядачі повинні самі вирішувати, чи варто надягати маску, і багато хто з прихильників чинного президента вирішили цього не робити.

Американського лідера раніше не раз критикували за те, що він зазвичай відвідує публічні заходи без маски. Політичні опоненти заявляли, що Трамп подає поганий приклад співгромадянам. Глава держави і раніше висловлював сумніви в тому, що всім жителям США слід носити маски.

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