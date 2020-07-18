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Трамп повідомив, що не розглядає можливість введення обов'язкового носіння масок у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп не має наміру вводити в країні на фоні пандемії нового коронавірусу правило, згідно з яким всім жителям слід носити захисні маски. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, пише УНН.

Трампа запитали, чи розглядає він можливість видати указ про те, що всі жителі країни повинні носити маски. “Ні, я хочу, щоб у людей була певна свобода”, — відповів Трамп. Він додав, що “не вірить” в необхідність цього.

“І я також не погоджуюсь із заявами щодо того, що, якщо б всі носили маски, все це просто зникло б”, — сказав президент, коментуючи заяви про те, що така міра дозволила б за кілька тижнів серйозно уповільнити поширення вірусу. Він зазначив, що носіння маски корисно, хоча може мати і деякі негативні наслідки.

Американського лідера раніше не раз критикували за те, що він зазвичай відвідує публічні заходи без маски. Політичні опоненти заявляли, що Трамп подає поганий приклад співгромадянам. Глава держави і раніше висловлював сумніви в тому, що всім жителям США слід носити маски.

NEW: “I want people to have a certain freedom.”
President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020

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