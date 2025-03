Трамп повідомив, що не розглядає можливість введення обов'язкового носіння масок у США

Трампа запитали, чи розглядає він можливість видати указ про те, що всі жителі країни повинні носити маски. “Ні, я хочу, щоб у людей була певна свобода”, — відповів Трамп. Він додав, що “не вірить” в необхідність цього.

“І я також не погоджуюсь із заявами щодо того, що, якщо б всі носили маски, все це просто зникло б”, — сказав президент, коментуючи заяви про те, що така міра дозволила б за кілька тижнів серйозно уповільнити поширення вірусу. Він зазначив, що носіння маски корисно, хоча може мати і деякі негативні наслідки.

Американського лідера раніше не раз критикували за те, що він зазвичай відвідує публічні заходи без маски. Політичні опоненти заявляли, що Трамп подає поганий приклад співгромадянам. Глава держави і раніше висловлював сумніви в тому, що всім жителям США слід носити маски.

NEW: “I want people to have a certain freedom.”

President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020