Трамп сообщил, что не рассматривает возможность введения обязательного ношения масок в США

Трампа спросили, рассматривает ли он возможность издать указ о том, что все жители страны должны носить маски. “Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода”, — ответил Трамп. Он добавил, что “не верит” в необходимость этого.

“И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы”, — сказал президент, комментируя заявления о том, что такая мера позволила бы за несколько недель серьезно замедлить распространение вируса. Он отметил, что ношение маски полезно, хотя может иметь и некоторые негативные последствия.

Американского лидера ранее не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства и ранее выражал сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски.

