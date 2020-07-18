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Трамп сообщил, что не рассматривает возможность введения обязательного ношения масок в США

Трамп сообщил, что не рассматривает возможность введения обязательного ношения масок в США

Киев  •  УНН

 • 19591 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп не намерен вводить в стране в свете пандемии нового коронавируса правило, согласно которому всем жителям следует носить защитные маски. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, пишет УНН.

Трампа спросили, рассматривает ли он возможность издать указ о том, что все жители страны должны носить маски. “Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода”, — ответил Трамп. Он добавил, что “не верит” в необходимость этого.

“И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы”, — сказал президент, комментируя заявления о том, что такая мера позволила бы за несколько недель серьезно замедлить распространение вируса. Он отметил, что ношение маски полезно, хотя может иметь и некоторые негативные последствия.

Американского лидера ранее не раз критиковали за то, что он обычно посещает публичные мероприятия без маски. Политические оппоненты заявляли, что Трамп подает плохой пример согражданам. Глава государства и ранее выражал сомнения в том, что всем жителям США следует носить маски.

NEW: “I want people to have a certain freedom.”
President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020

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