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Пандемия: новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре

Киев • УНН

 • 16257 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Новая разновидность коронавируса COVID-19, которая распространяется быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Об этом заявила телеканалу Sky News специалист Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), доктор Сьюзан Хопкинс, передает УНН.

Пандемия: новую разновидность COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре

По словам доктора Хопкинс, "первоначально он был обнаружен у пациента в сентябре, а в октябре было проведено полное секвенирование генома".

Поначалу не было "ничего, что могло бы особо подчеркнуть, что это вызывает серьезную озабоченность, поскольку варианты (вируса - ред.) приходят и уходят", добавила она.

Но к концу ноября ученые изо всех сил пытались понять, почему число случаев заражения COVID-19 в Кенте и Медуэе не снижается с помощью введенных властями ограничений.

По словам доктора Хопкинс, были проведены "подробные клинические, поведенческие и эпидемиологические исследования", включая полногеномное секвенирование, и было обнаружено, что в этих регионах распространяется новый вариант коронавируса.

Правительство было уведомлено в пятницу, 11 декабря, после чего была проведена дополнительная работа, чтобы понять, что происходит.

Впоследствии ученые обнаружили, что новый штамм "гораздо более заразен, чем другие циркулирующие варианты", сказала доктор Хопкинс.

"Это нас очень обеспокоило, и мы уведомили правительство в пятницу (18 декабря)", - добавила она.

Эксперт сообщила, что новый вариант COVID-19, который на 70% заразнее, был обнаружен во всех частях Великобритании, кроме Северной Ирландии. Так, Хопкинс добавила, что этот штамм преимущественно "обитает" в Лондоне и на юго-востоке Англии. Но он также был обнаружен во всех регионах Англии, в Уэльсе и Шотландии, хотя и в "очень небольшом количестве".

Вариант COVID-19, получивший название VUI-202012/01, имеет "очень четкую генетическую структуру, за которой мы можем проследить", сказала доктор Хопкинс. Его можно обнаружить с помощью секвенирования всего генома, что занимает от двух до трех недель.

"Подобные штаммы были обнаружены в Дании и Австралии, и есть другие варианты, очень похожие на эти, которые были обнаружены в Южной Африке, Нидерландах и других странах", - указала также доктор Хопкинс.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что новый штамм вируса на 70% заразнее. Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, жесткие ограничения распространятся на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

ВОЗ заявила, что находится в "тесном контакте" с представителями властей Великобритании по поводу появления нового варианта коронавируса. Новый вариант распространяется быстрее, чем предыдущий, но не считается более смертоносным.

Новый вариант коронавируса COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, нашли также в Нидерландах, Дании и Австралии.

В то же время, страны ЕС вводят запрет на полеты из Великобритании - к инициативе присоединились Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия. Также об этом думают Германия и Франция и другие страны.

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