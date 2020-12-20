Пандемія: новий різновид COVID-19 у Великій Британії виявили ще у вересні

За словами доктора Хопкінс, "спочатку він був виявлений у пацієнта в вересні, а в жовтні було проведено повне секвенування геному".

Спочатку не було "нічого, що могло б особливо підкреслити, що це викликає серйозне занепокоєння, оскільки варіанти (вірусу - ред.) приходять і йдуть", додала вона.

Але до кінця листопада вчені щосили намагалися зрозуміти, чому кількість випадків зараження COVID-19 в Кенті і Медвей не знижується за допомогою введених владою обмежень.

За словами доктора Хопкінс, були проведені "докладні клінічні, поведінкові та епідеміологічні дослідження", включаючи повногеномне секвенування, і було виявлено, що в цих регіонах поширюється новий варіант коронавірусу.

Уряд був повідомлений у п'ятницю, 11 грудня, після чого була проведена додаткова робота, щоб зрозуміти, що відбувається. Згодом вчені виявили, що новий штам "набагато більш заразний, ніж інші циркулюючі варіанти", сказала доктор Хопкінс.

"Це нас дуже стурбувало, і ми повідомили уряд в п'ятницю (18 грудня)", - додала вона.

Експерт повідомила, що новий варіант COVID-19, який на 70% більш заразний, був виявлений у всіх частинах Великої Британії, окрім Північної Ірландії. Так, Хопкінс вказала, що цей штам переважно циркулює в Лондоні і на південному сході Англії. Але він також був виявлений у всіх регіонах Англії, в Уельсі і Шотландії, хоча і в "дуже невеликій кількості".

Варіант COVID-19, який отримав назву VUI-202012/01, має "дуже чітку генетичну структуру, за якою ми можемо простежити", сказала доктор Хопкінс. Його можна виявити за допомогою секвенування всього генома, що займає від двох до трьох тижнів.

"Подібні штами були виявлені в Данії та Австралії, і є інші варіанти, які дуже схожі на ці, які були виявлені в Південній Африці, Нідерландах та інших країнах", - вказала також доктор Хопкінс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що новий штам вірусу на 70% заразніше. Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.

Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.

ВООЗ заявила, що перебуває в "тісному контакті" з представниками влади Великої Британії з приводу появи нового варіанту коронавірусу. Новий варіант поширюється швидше, ніж попередній, але не вважається більш смертоносним.

Новий варіант коронавірусу COVID-19, виявлений ​​раніше у Великій Британії, знайшли ​​також у Нідерландах, Данії та Австралії.

Водночас, країни ЄС вводять заборону на польоти з Великої Британії - до ініціативи приєдналися Нідерланди, Бельгія, Італія, Австрія. Також про це думають Німеччина та Франція та інші країни.