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Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 21 282 человека, более 204 тысяч - больны

Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 21 282 человека, более 204 тысяч - больны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 430 человек, в общем погибли более 21,2 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавирусом, уже достигла более 204 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 3 968 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 21 282 человека (в том числе за сутки — 430, показатель снизился по сравнению с прошлыми днями), а 82 514 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (57,9 тысяч человек) и Каталония (43,1 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (111 случаев) и Мелилья (105 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил на прошлой неделе, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанским гражданам за соблюдение мер ограничения.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 21 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 21 de abril:

Confirmados 204.178
Fallecidos 21.282
Curados 82.514

Información por CC.AA .: https://t.co/CmRdBJDBBV

Más info en⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/9ZgI5JpvVu

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 21, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:

Ситуация в Мадриде:

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