Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 21 282 человека, более 204 тысяч - больны

Общее количество инфицированных коронавирусом, уже достигла более 204 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 3 968 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 21 282 человека (в том числе за сутки — 430, показатель снизился по сравнению с прошлыми днями), а 82 514 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (57,9 тысяч человек) и Каталония (43,1 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (111 случаев) и Мелилья (105 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил на прошлой неделе, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанским гражданам за соблюдение мер ограничения.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 21 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 21 de abril:



Confirmados 204.178

Fallecidos 21.282

Curados 82.514



Información por CC.AA .: https://t.co/CmRdBJDBBV



Más info en⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/9ZgI5JpvVu

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:

Ситуация в Мадриде: