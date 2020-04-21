Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 21 282 людини, понад 204 тисячі - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 430 осіб, загалом загинули понад 21,2 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом, вже сягнула більше 204 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 3 968 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 21 282 людини (в тому числі за добу — 430, показник знизився у порівнянні з минулими днями), а 82 514 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (57,9 тисяч осіб) і Каталонія (43,1 тисячі). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (111 випадків) і Мелілья (105 випадків).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив минулого тижня, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 21 квітня:
Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 21 de abril:
Confirmados 204.178
Fallecidos 21.282
Curados 82.514
Información por CC.AA.:https://t.co/CmRdBJDBBV
Más info en⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/9ZgI5JpvVu
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Ситуація у Мадриді: