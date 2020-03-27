Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросла до более 1 тысяч человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74416 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87753 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100104 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97609 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106941 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92984 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103676 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106160 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131167 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130364 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 107839 просмотра
Актуальное
Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросла до более 1 тысяч человек

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросла до более 1 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах. Один человек умер в сутки. За 25 марта было обнаружено 182 случая заражения. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 1036 человек, отмечает УНН со ссылкой также на издание “Коммерсант”.

За последние сутки выписано по выздоровлению 7 человек: Москва — 3, Кировская область — 2, Татарстан — 1, Московская область — 1. За весь период выписано 45 человек.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

“Всем гражданам, особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью”, — добавили в штабе.

Строительство специальной больницы на окраине Москвы, по состоянию на 16 марта 2020 года:

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