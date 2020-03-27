Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросла до более 1 тысяч человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах. Один человек умер в сутки. За 25 марта было обнаружено 182 случая заражения. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 1036 человек, отмечает УНН со ссылкой также на издание “Коммерсант”.