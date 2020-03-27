Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ выросла до более 1 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах. Один человек умер в сутки. За 25 марта было обнаружено 182 случая заражения. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 1036 человек, отмечает УНН со ссылкой также на издание “Коммерсант”.
За последние сутки выписано по выздоровлению 7 человек: Москва — 3, Кировская область — 2, Татарстан — 1, Московская область — 1. За весь период выписано 45 человек.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
“Всем гражданам, особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью”, — добавили в штабе.
Строительство специальной больницы на окраине Москвы, по состоянию на 16 марта 2020 года: