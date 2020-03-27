Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до понад 1 тисячі осіб

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Росії за 26 березня зафіксували 196 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 16 регіонах. Одна людина померла за добу. За 25 березня було виявлено 182 випадки зараження. Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, загальна кількість інфікованих досягла 1036 осіб, зазначає УНН з посиланням також на видання “Коммерсант”.