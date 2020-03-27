Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до понад 1 тисячі осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Росії за 26 березня зафіксували 196 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 16 регіонах. Одна людина померла за добу. За 25 березня було виявлено 182 випадки зараження. Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, загальна кількість інфікованих досягла 1036 осіб, зазначає УНН з посиланням також на видання “Коммерсант”.

За останню добу виписано по одужанню 7 осіб: Москва - 3, Кіровська область - 2, Татарстан - 1, Московська область - 1. За весь період виписано 45 осіб.

За даними епідеміологічного розслідування встановлено, що громадяни відвідували країни, неблагополучні щодо коронавирусної інфекції, в останні два тижні. Всі госпіталізовані перебувають в інфекційних боксах.

"Всім громадянам, а особливо особам з групи ризику (літнім, людям з хронічними захворюваннями) рекомендується максимально скоротити відвідування громадських місць, дотримуватися правил особистої гігієни, при погіршенні самопочуття залишитися вдома і звернутися за медичною допомогою", - додали у штабі.

Будівництво спеціальної лікарні на околиці Москви, станом на 16 березня 2020 року:

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