Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 32 тысячи лиц, умерли уж 273 человека

Накануне прирост составил 3 448 человек. Общее число заразившихся достигло 32 008.

“За последние сутки в России подтверждены 4 070 случаев новой коронавирусной инфекции в 81 регионе, при этом выписано по выздоровлению 286 человек. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 2590 человек. Также за сутки зафиксирован 41 летальный случай: 14 в Москве, 7 в Московской области, 3 в Республике Башкортостан, 3 в Республике Дагестан, 3 в Удмуртской республике, 2 в Ульяновской области, 2 в Кировской области, 1 в Брянской области, 1 в Смоленской области, 1 в Тюменской области, 1 в Новосибирской области, 1 в Республике Адыгея, 1 в Хабаровском крае, 1 в Республике Калмыкия”, — указано в сообщении штаба.

За весь период в России от коронавируса скончалось 273 человека.

Статистика COVID-19 в РФ на 15 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свои данные оккупированные украинские АР Крым и Севастопооль:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,71 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 104,6 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17.04.2020 остаются 129 тыс. 175 человек”, — добавили там.