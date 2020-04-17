Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 32 тисячі осіб, померли вже 273 людини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 4 070 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 81 регіоні, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Напередодні приріст склав 3 448 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 32 008.

“За останню добу в Росії підтверджені 4 070 випадків нової коронавірусної інфекції в 81 регіоні, при цьому виписано по одужанню 286 осіб. Всього в країні зареєстровано 32 008 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 2 590 осіб. Також за добу зафіксовано 41 летальний випадок: 14 в Москві, 7 в Московській області, 3 в Республіці Башкортостан, 3 в Республіці Дагестан, 3 в Удмуртській республіці, 2 в Ульяновській області, 2 в Кіровській області, 1 в Брянській області, 1 в Смоленській області, 1 в Тюменській області, 1 в Новосибірській області, 1 в Республіці Адигея, 1 в Хабаровському краї, 1 в Республіці Калмикія”, — зазначено в повідомленні штабу.

За весь період в Росії від коронавірусу померло 273 людини.

Статистика COVID-19 в РФ на 15 квітня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свої дані окуповані українські АР Крим і Севастопооль:

“За даними Росспоживнагляду, на сьогоднішній день проведено більше 1,71 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 104,6 тисяч тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 17.04.2020 залишаються 129 тис. 175 осіб”, — додали там.

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