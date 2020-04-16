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Пандемія коронавірусу: COVID-19 в РФ інфіковані вже майже 28 тисяч осіб, 232 людини - померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 3 448 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 78 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусів, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Напередодні приріст склав 3 388 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 27 938.

“За останню добу в Росії підтверджені 3 448 випадків нової коронавірусної інфекції в 78 регіонах, при цьому виписано по одужанню 318 чоловік. Всього в країні зареєстровано 27 938 хворих у 84 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 2 304 осіб. Також за добу зафіксовано 34 летальних випадки: 7 в Москві, 7 в Московській області, 3 у Володимирській області, 3 у Республіці Дагестан, 2 у Санкт-Петербурзі, 2 в Курській області, 2 в Астраханській області, 1 в Республіці Інгушетія, 1 в Республіці Чувашія, 1 в Калузькій області, 1 в Республіці Мордовія, 1 в Оренбурзькій області, 1 в Новосибірській області, 1 в Білгородській області, 1 в Республіці Адигея. За весь період в Росії від коронавірусу померло 232 людини”, — зазначено в повідомленні.

Статистика COVID-19 в РФ на 15 квітня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свої дані окуповані українські АР Крим і Севастопооль:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 1,61 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 95,4 тисяч тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 16.04.2020 залишаються 126 тис. 950 осіб”, — додали в штабі.

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