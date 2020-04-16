Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ инфицированны уже почти 28 тысяч лиц, 232 человека - умерли

Накануне прирост составил 3 388 человек. Общее число заразившихся достигло 27 938.

“За последние сутки в России подтверждены 3 448 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, при этом выписано по выздоровлению 318 человек. Всего в стране зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 304 человек. Также за сутки зафиксировано 34 летальных случая: 7 в Москве, 7 в Московской области, 3 во Владимирской области, 3 в Республике Дагестан, 2 в Санкт-Петербурге, 2 в Курской области, 2 в Астраханской области, 1 в Республике Ингушетия, 1 в Республике Чувашия, 1 в Калужской области, 1 в Республике Мордовия, 1 в Оренбургской области, 1 в Новосибирской области, 1 в Белгородской области, 1 в Республике Адыгея. За весь период в России от коронавируса скончалось 232 человека”, — указано в сообщении.

Статистика COVID-19 в РФ на 15 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свои данные оккупированные украинские АР Крым и Севастопооль:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1,61 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 95,4 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16.04.2020 остаются 126 тыс. 950 человек”, — добавили в штабе.