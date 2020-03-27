Пандемия коронавируса: Далай-лама пожертвует продукты и лекарства народу Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Далай-лама объявил о том, что он пожертвует предметами первой необходимости — продуктами питания и лекарствами для бедных и нуждающихся членов общины, чтобы замедлить распространение коронавируса в Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
В заявлении его офиса говорится, что он написал главному министру штата Химачал-Прадеш, северного штата Индии, где находится Дхарамсала — штаб-квартира тибетского правительства, находящегося в изгнании, — чтобы выразить свою поддержку.
“С тех пор как Химачал-Прадеш стал моим домом почти 60 лет назад, — написал тибетский духовный лидер, — я, естественно, чувствую близость к его народу”.
Далай-лама выразил “уверенность” в том, что шаги, предпринимаемые премьер-министром Индии Нарендой Моди и его правительством, “будут эффективными в сдерживании распространения вируса”. Сумма пожертвования не была раскрыта, в соответствии с обычной практикой.
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Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
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