Пандемия коронавируса: Далай-лама пожертвует продукты и лекарства народу Индии

КИЕВ. 27 марта. УНН. Далай-лама объявил о том, что он пожертвует предметами первой необходимости — продуктами питания и лекарствами для бедных и нуждающихся членов общины, чтобы замедлить распространение коронавируса в Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.