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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74131 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87509 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100060 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97382 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106874 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 92848 просмотра

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Пандемия коронавируса: Далай-лама пожертвует продукты и лекарства народу Индии

Пандемия коронавируса: Далай-лама пожертвует продукты и лекарства народу Индии

Киев  •  УНН

 • 11994 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Далай-лама объявил о том, что он пожертвует предметами первой необходимости — продуктами питания и лекарствами для бедных и нуждающихся членов общины, чтобы замедлить распространение коронавируса в Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В заявлении его офиса говорится, что он написал главному министру штата Химачал-Прадеш, северного штата Индии, где находится Дхарамсала — штаб-квартира тибетского правительства, находящегося в изгнании, — чтобы выразить свою поддержку.

“С тех пор как Химачал-Прадеш стал моим домом почти 60 лет назад, — написал тибетский духовный лидер, — я, естественно, чувствую близость к его народу”.

Далай-лама выразил “уверенность” в том, что шаги, предпринимаемые премьер-министром Индии Нарендой Моди и его правительством, “будут эффективными в сдерживании распространения вируса”. Сумма пожертвования не была раскрыта, в соответствии с обычной практикой.

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Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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