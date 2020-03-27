Пандемія коронавірусу: Далай-лама пожертвує продукти та ліки народу Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Далай-лама оголосив про те, що він пожертвує предметами першої необхідності — продуктами харчування та ліками для бідних і нужденних членів громади, щоб уповільнити поширення коронавірусу в Індії. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
У заяві його офісу йдеться про те, що він написав головному міністру штату Хімачал-Прадеш, північного штату Індії, де знаходиться Дхарамсала — штаб-квартира тибетського уряду, що знаходиться у вигнанні, — щоб висловити свою підтримку.
“З тих пір як Хімачал-Прадеш став моїм будинком майже 60 років назад, — написав тибетський духовний лідер, — я, природно, відчуваю близькість до його народу”.
Далай-лама висловив “упевненість” в тому, що кроки, які вживає прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та його уряд, “будуть ефективними в стримуванні поширення вірусу”. Сума пожертвування не була розкрита, відповідно до звичайної практики.
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Нагадаємо, станом на вечір 26 березня в Україні підтверджено 196 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
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