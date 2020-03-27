Пандемія коронавірусу: Далай-лама пожертвує продукти та ліки народу Індії

КИЇВ. 27 березня. УНН. Далай-лама оголосив про те, що він пожертвує предметами першої необхідності — продуктами харчування та ліками для бідних і нужденних членів громади, щоб уповільнити поширення коронавірусу в Індії. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.