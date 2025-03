В Індії мавпи залишилися без їжі через коронавірус

“Жива природа постраждала. Через карантин, який ввели задля обмеження поширення коронавірусу, багато мавп, які живуть в містах та селах Індії, тепер не можуть знайти їжу”, - повідомили в ЗМІ.

На оприлюдненому фото видно, як людина годує групу мавп.

Нагадаємо, поки люди на карантині, вулиці міст заповнюють білки, олені і коні.





Wildlife impacted.



The #coronavirus lockdown has meant many monkeys that live in India's towns and villages are now unable to find food.



A man in a village near Ahmedabad takes pity on one large troop pic.twitter.com/CeWn8JrESY

— AFP news agency (@AFP) March 26, 2020