В Індії мавпи залишилися без їжі через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В індійських містах та селах мавпи не можуть знайти собі їжу через карантин, що ввели для стримування поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
“Жива природа постраждала. Через карантин, який ввели задля обмеження поширення коронавірусу, багато мавп, які живуть в містах та селах Індії, тепер не можуть знайти їжу”, - повідомили в ЗМІ.
На оприлюдненому фото видно, як людина годує групу мавп.
Нагадаємо, поки люди на карантині, вулиці міст заповнюють білки, олені і коні.
Wildlife impacted.
The #coronavirus lockdown has meant many monkeys that live in India's towns and villages are now unable to find food.
A man in a village near Ahmedabad takes pity on one large troop pic.twitter.com/CeWn8JrESY