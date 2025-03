В Индии обезьяны остались без еды из-за коронавируса

"Живая природа пострадала. Из-за карантина, который ввели для ограничения распространения коронавируса, много обезьян, живущих в городах и селах Индии, теперь не могут найти пищу", - сообщили в СМИ.

На обнародованном фото видно, как человек кормит группу обезьян.

Напомним, пока люди на карантине, улицы городов заполняют белки, олени и лошади.





Wildlife impacted.



The #coronavirus lockdown has meant many monkeys that live in India's towns and villages are now unable to find food.



A man in a village near Ahmedabad takes pity on one large troop pic.twitter.com/CeWn8JrESY

- AFP news agency (@AFP) March 26, 2020