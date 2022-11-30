Горючее и генераторы: Столтенберг объявил о дополнительном пакете помощи Украине

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"Украина добилась значительных успехов, но мы не должны недооценивать россию. Российские ракеты наносят ущерб украинским гражданским лицам и критической инфраструктуре, что вызывает огромные человеческие страдания с наступлением зимы. Члены Альянса объявили о дополнительных взносах в всеобъемлющий пакет помощи НАТО предоставление Украине нелетальной помощи, включая горючее и генераторы, а также дополнительную противовоздушную защиту", - заявил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна ведет переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также о совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий.