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Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО – Кулеба

Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО – Кулеба

Київ • УНН

 • 876944 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами в Бухаресті, передає УНН з посиланням на МЗС.

Цитата

“Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи”, - наголосив Кулеба.

Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована з системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу.

Доповнення

Україна спільно з країнами НАТО буде виробляти важке озброєння та військову техніку.

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