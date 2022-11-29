Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування із журналістами в Бухаресті, передає УНН з посиланням на МЗС.
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“Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи”, - наголосив Кулеба.
Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована з системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу.
Доповнення
Україна спільно з країнами НАТО буде виробляти важке озброєння та військову техніку.