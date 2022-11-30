Пальне та генератори: Столтенберг оголосив про додатковий пакет допомоги Україні

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29771 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 63361 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 100260 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 150439 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 175085 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 353722 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221973 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193968 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 334108 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459193 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 25801 перегляди

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 19326 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 25099 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 27229 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 24459 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 353728 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 334113 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 550510 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 680602 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 699782 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78858 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115914 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200866 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226793 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219802 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Пальне та генератори: Столтенберг оголосив про додатковий пакет допомоги Україні

Пальне та генератори: Столтенберг оголосив про додатковий пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 860511 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення рф. До нього увійдуть генератори, пальне, а також системи ППО, що допоможе країні захиститися від масованих російських атак на інфраструктуру, пише УНН з посиланням на брифінг генсека за підсумками зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.

Цитата

"Україна досягла значних успіхів, але ми не повинні недооцінювати росію. Російські ракети завдають шкоди українським цивільним особам та критичній інфраструктурі, що спричиняє величезні людські страждання з настанням зими. Члени Альянсу оголосили про додаткові внески до всеосяжного пакета допомоги НАТО, який передбачає надання Україні нелетальної допомоги, включаючи пальне та генератори, а також додатковий протиповітряний захист", - заявив він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаНовини Світу
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04