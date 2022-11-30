Пальне та генератори: Столтенберг оголосив про додатковий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення рф. До нього увійдуть генератори, пальне, а також системи ППО, що допоможе країні захиститися від масованих російських атак на інфраструктуру, пише УНН з посиланням на брифінг генсека за підсумками зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.
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"Україна досягла значних успіхів, але ми не повинні недооцінювати росію. Російські ракети завдають шкоди українським цивільним особам та критичній інфраструктурі, що спричиняє величезні людські страждання з настанням зими. Члени Альянсу оголосили про додаткові внески до всеосяжного пакета допомоги НАТО, який передбачає надання Україні нелетальної допомоги, включаючи пальне та генератори, а також додатковий протиповітряний захист", - заявив він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств.