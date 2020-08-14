Палестина о признании Израиля со стороны ОАЭ: это предательство по отношению к исламским святыням Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Палестинское руководство обвинило в четверг Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предательстве в связи с достижением договоренностей о нормализации отношений с Израилем и призвало арабские государства не идти по стопам ОАЭ, передает УНН.
“Соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений при спонсорстве США является предательством (исламской святыни) Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела, — заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна, слова которого приводит палестинский портал Dunya Al Watan. — Палестинцы останутся едиными перед лицом этого несправедливого шага... и предостерегают братьев от подчинения давлению американской администрации и следования по стопам Эмиратов”.
Палестинское руководство отвергло действия ОАЭ, назвав их шагом “по разрушению арабской мирной инициативы”. “Заявляем о своем решительном неприятии и осуждении ставшего для нас неожиданностью трехстороннего заявления и требуем от ОАЭ немедленного отказа от этого позорного соглашения”, — отметил представитель президента Палестины.
Справка: арабская мирная инициатива 2002 года предусматривает полную нормализацию отношений арабских государств с Израилем при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.
На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, последние годы активно развивали коммерческие отношения с Израилем.