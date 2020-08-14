Палестина о признании Израиля со стороны ОАЭ: это предательство по отношению к исламским святыням Иерусалима

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 77728 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101162 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125536 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106716 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126604 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101038 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101882 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103843 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101909 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Палестина о признании Израиля со стороны ОАЭ: это предательство по отношению к исламским святыням Иерусалима

Палестина о признании Израиля со стороны ОАЭ: это предательство по отношению к исламским святыням Иерусалима

Киев  •  УНН

 • 16776 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Палестинское руководство обвинило в четверг Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предательстве в связи с достижением договоренностей о нормализации отношений с Израилем и призвало арабские государства не идти по стопам ОАЭ, передает УНН.

“Соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений при спонсорстве США является предательством (исламской святыни) Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела, — заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна, слова которого приводит палестинский портал Dunya Al Watan. — Палестинцы останутся едиными перед лицом этого несправедливого шага... и предостерегают братьев от подчинения давлению американской администрации и следования по стопам Эмиратов”.

Палестинское руководство отвергло действия ОАЭ, назвав их шагом “по разрушению арабской мирной инициативы”. “Заявляем о своем решительном неприятии и осуждении ставшего для нас неожиданностью трехстороннего заявления и требуем от ОАЭ немедленного отказа от этого позорного соглашения”, — отметил представитель президента Палестины.

Справка: арабская мирная инициатива 2002 года предусматривает полную нормализацию отношений арабских государств с Израилем при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, последние годы активно развивали коммерческие отношения с Израилем.

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