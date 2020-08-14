Палестина про визнання Ізраїлю зі сторони ОАЕ: це зрада стосовно ісламських святинь Єрусалиму

“Угода між ОАЕ та Ізраїлем про нормалізацію відносин при спонсорстві США є зрадою (ісламської святині) Аль-Акса, Єрусалима і палестинського справи, — заявив офіційний представник президента Палестини Набіль Абу Рудейна, слова якого наводить палестинський портал Dunya Al Watan. — Палестинці залишаться єдиними перед обличчям цього несправедливого кроку... і застерігають братів від підпорядкування тиску американської адміністрації і проходження слідами Еміратів”.

Палестинське керівництво відкинуло дії ОАЕ, назвавши їх кроком “по руйнуванню арабської мирної ініціативи”. “Заявляємо про своє рішуче неприйняття і засудження тристоронньої заяви, яка стала для нас несподіванкою і вимагаємо від ОАЕ негайної відмови від цієї ганебної угоди”, — зазначив представник президента Палестини.

Довідка: арабська мирна ініціатива 2002 року передбачає повну нормалізацію відносин арабських держав з Ізраїлем за умови відходу єврейської держави з окупованих нею в 1967 році територій, включаючи Голанські висоти і ферми Шебаа, а також визнання ним Держави Палестина на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа зі столицею в Східному Єрусалимі.

На даний момент з арабських держав тільки у Єгипту і Йорданії встановлені дипломатичні відносини з Ізраїлем і діють посольства. В останні роки неодноразово в ЗМІ з’являлася інформація про зближення між Ізраїлем і ОАЕ і контакти, що здійснювалися між двома країнами. ОАЕ, незважаючи на відсутність мирного договору з єврейською державою, останніми роками активно розвивали комерційні відносини з Ізраїлем.