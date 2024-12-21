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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Палата представителей США приняла законопроект о предотвращении шатдауна

Палата представителей США приняла законопроект о предотвращении шатдауна

Киев  •  УНН

 • 184 просмотра

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366 конгрессменов поддержали законопроект об избежании остановки работы правительства США. Документ теперь должен получить одобрение Сената и подпись президента Байдена.

Палата представителей США проголосовала за законопроект, направленный на избежание остановки работы правительства. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Документ поддержали 366 конгрессменов, тогда как 34 голоса «против» принадлежали представителям Республиканской партии. Законопроект должен получить одобрение Сената и подпись президента Джо Байдена, который уже выразил свою поддержку. 

Конечный срок принятия законопроекта приходился на ночь с пятницы на субботу по местному времени. Однако в его финальной версии отсутствует вопрос потолка государственного долга, который ранее вызывал ожесточенные дебаты. Документ направлен на избежание последствий шатдауна, таких как закрытие государственных учреждений и увольнение работников. 

Предыдущие попытки достичь договоренностей наталкивались на внутрипартийные разногласия республиканцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не сумел консолидировать собственную партию, что привело к провалу голосования за альтернативное предложение ранее на этой неделе.

Республиканский законопроект о расходах провалился в Конгрессе США20 дек. 2024, 00:28 • 16312 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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