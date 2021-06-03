Пакистанский суд оправдал христианскую пару, приговоренную к смертной казни за богохульство

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29139 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62327 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79332 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233882 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133966 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 402119 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317441 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215741 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245250 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255798 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
51%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7748 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 6298 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6836 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 4082 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12582 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3714 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12608 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141294 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233882 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 402119 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13858 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22528 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51590 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75713 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60523 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Пакистанский суд оправдал христианскую пару, приговоренную к смертной казни за богохульство

Киев • УНН

 • 20835 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Пакистанский суд постановил освободить христианскую пару, приговоренную к смертной казни за богохульство, через несколько недель после того, как Европейский парламент раскритиковал страну в этом деле. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.

Пакистанский суд оправдал христианскую пару, приговоренную к смертной казни за богохульство

Детали

Шафкат Эммануэль и Шагуфта Каусар были заключены под стражу в 2013 году и осуждены за отправку текстового сообщения, которое оскорбляет пророка Мухаммеда, хотя оба они неграмотны.

Адвокат пары, Саиф уль-Малуку, сказал, что пара была оправдана по апелляции в Верховном суде Лахора.

Контекст

Богохульство - это деликатный вопрос в Пакистане, где любой, кто оскорбил ислам, может быть приговорен к смертной казни, а в некоторых случаях даже к самосуду и убийству.

Правозащитники говорят, что обвинения часто предъявляются для решения личных споров.

Каусар и Эммануэль были осуждены по жалобе владельца магазина, который утверждал, что видел текстовое сообщение.

Amnesty International заявила: "Сегодняшнее решение положило конец семилетнему испытанию пары, которая не должна была быть осуждена. Дела о "богохульстве" часто основываются на неубедительных доказательствах в среде, которая делает невозможным справедливое судебное разбирательство, подчеркивает важность этого приговора. Теперь власть должна немедленно обеспечить освобожденым надлежащую безопасность".

В апреле Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую Пакистан за неспособность защитить религиозные меньшинства, в том числе ахмадийцев, шиитов, индуистов, христиан и сикхов.

В ней говорится, что несколько десятков человек в настоящее время находятся в тюрьмах по обвинению в богохульстве.

"Ситуация в Пакистане продолжала ухудшаться в 2020 году, поскольку правительство систематически применяло законы о богохульстве и не защищало религиозные меньшинства от злоупотреблений", - говорится в резолюции.

Парламент также призвал пересмотреть статус Пакистана, который снимает импортные пошлины с товаров, поступающих в ЕС из стран развивающихся в обмен на соглашения по таким вопросам, как права человека и трудовые права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пакистане освобождена из тюрьмы обвиненнная в богохульстве христианка

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75