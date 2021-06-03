Пакистанский суд оправдал христианскую пару, приговоренную к смертной казни за богохульство

Детали

Шафкат Эммануэль и Шагуфта Каусар были заключены под стражу в 2013 году и осуждены за отправку текстового сообщения, которое оскорбляет пророка Мухаммеда, хотя оба они неграмотны.

Адвокат пары, Саиф уль-Малуку, сказал, что пара была оправдана по апелляции в Верховном суде Лахора.

Контекст

Богохульство - это деликатный вопрос в Пакистане, где любой, кто оскорбил ислам, может быть приговорен к смертной казни, а в некоторых случаях даже к самосуду и убийству.

Правозащитники говорят, что обвинения часто предъявляются для решения личных споров.

Каусар и Эммануэль были осуждены по жалобе владельца магазина, который утверждал, что видел текстовое сообщение.

Amnesty International заявила: "Сегодняшнее решение положило конец семилетнему испытанию пары, которая не должна была быть осуждена. Дела о "богохульстве" часто основываются на неубедительных доказательствах в среде, которая делает невозможным справедливое судебное разбирательство, подчеркивает важность этого приговора. Теперь власть должна немедленно обеспечить освобожденым надлежащую безопасность".

В апреле Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую Пакистан за неспособность защитить религиозные меньшинства, в том числе ахмадийцев, шиитов, индуистов, христиан и сикхов.

В ней говорится, что несколько десятков человек в настоящее время находятся в тюрьмах по обвинению в богохульстве.

"Ситуация в Пакистане продолжала ухудшаться в 2020 году, поскольку правительство систематически применяло законы о богохульстве и не защищало религиозные меньшинства от злоупотреблений", - говорится в резолюции.

Парламент также призвал пересмотреть статус Пакистана, который снимает импортные пошлины с товаров, поступающих в ЕС из стран развивающихся в обмен на соглашения по таким вопросам, как права человека и трудовые права.

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