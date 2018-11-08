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У Пакистані звільнена з в'язниці звинувачена в богохульстві християнка

У Пакистані звільнена з в'язниці звинувачена в богохульстві християнка

Київ • УНН

 • 9958 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Із пакистанської в’язниці була звільнена християнка Асія Бібі, яка в листопаді 2010 року була засуджена до смертної кари через повішення і до штрафу, еквівалентному 1100 доларів США, за богохульство. Зараз вона знаходиться в безпечному місці, оскільки побоюється можливих атак, передає УНН із посиланням на Reuters.

У червні 2009 року Бібі збирала ягоди разом із жінками-мусульманками. Її попросили принести всім води із найближчого колодязя. Вона принесла, але сама випила воду з бляшаного кухля, який лежав поруч із колодязем. Сусідка вказала їй, що “нечистим християнам” не можна пити із того ж посуду, що і мусульманам. Почалася суперечка.

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Після кількох реплік на адресу християнської віри Асія Бібі відповіла: “Я вірю в Ісуса Христа, який помер на хресті за гріхи людства. Що зробив ваш пророк Мухаммед заради порятунку людства?” Інші працівниці поскаржилися на неї муллі. Натовп, що зібрався біля будинку Асії Бібі натовп побив жінку, її чоловіка та дітей. Від смерті їх врятувала поліція.

Однак пізніше Бібі заарештували, протримали більше року у в’язниці, після чого пред’явили звинувачення в богохульстві. У країні проходили велелюдні демонстрації на підтримку смертного вироку. Опитування громадської думки показало, що кожен 20-й пакистанець готовий був би “особисто вбити” жінку.

Якщо вирок був би виконаний, то Норин могла стати першою жінкою в Пакистані, яку саме в рамках закону стратили б за богохульство. Вердикт суду, який мав бути підтверджений вищим судом Пакистану, привернув всесвітню увагу, а міністр у справах меншин Шахбаз Бхатті (християнин) і губернатор провінції Пенджаб Салман Тасіро (мусульманин) були вбиті за висловлювання про жорстокість пакистанських законів про богохульство і необхідності помилування Асії Бібі.

Після восьми років перебування у в’язниці в очікуванні страти у минулу середу Асія Бібі була виправдана Верховним судом країни. У той же день у Пакистані почалися протести, учасники яких висловлювали гнів у зв’язку з рішенням суду і вимагали стратити жінку.

Як раніше інформував УНН, влада Китаю опублікувала документ про боротьбу з екстремізмом у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР), в якому підтвердили існування таборів “перевиховання” тюркського корінного народу уйгурів, що сповідує іслам.

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