У Пакистані звільнена з в'язниці звинувачена в богохульстві християнка

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Із пакистанської в’язниці була звільнена християнка Асія Бібі, яка в листопаді 2010 року була засуджена до смертної кари через повішення і до штрафу, еквівалентному 1100 доларів США, за богохульство. Зараз вона знаходиться в безпечному місці, оскільки побоюється можливих атак, передає УНН із посиланням на Reuters.