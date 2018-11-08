В Пакистане освобождена из тюрьмы обвиненная в богохульстве христианка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Из пакистанской тюрьмы была освобождена христианка Асия Биби (Норин), которая в ноябре 2010 года была приговорена к смертной казни через повешение и к штрафу, эквивалентному 1100 долларов США, за богохульство. Сейчас она находится в безопасном месте, поскольку опасается возможных атак, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В июне 2009 года Биби собирала ягоды вместе с женщинами-мусульманками. Ее попросили принести всем воды из ближайшего колодца. Она принесла, но сама выпила воду из лежавшей рядом с колодцем жестяной кружки. Соседка указала ей, что “нечистым христианам” нельзя пить из той же посуды, что и мусульманам. Начался спор.
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После нескольких реплик в адрес христианской веры Асия Биби ответила: “Я верю в Иисуса Христа, умершего на кресте за грехи человечества. Что сделал ваш пророк Мухаммед ради спасения человечества?” Другие работницы пожаловались на нее мулле. Собравшаяся возле дома Асии Биби толпа избила женщину, ее мужа и детей. От смерти их спасла полиция.
Однако позже Биби арестовали, продержали больше года в тюрьме, после чего предъявили обвинения в богохульстве. По стране проходили многолюдные демонстрации в поддержку смертного приговора. Опрос общественного мнения показал, что каждый 20-й пакистанец готов был бы “лично убить” женщину.
Если приговор был бы исполнен, то Норин могла стать первой женщиной в Пакистане, которую именно в рамках закона казнили бы за богохульство. Вердикт суда, который должен был быть подтверждён высшим судом Пакистана, привлёк всемирное внимание, а министр по делам меньшинств Шахбаз Бхатти (христианин) и губернатор провинции Пенджаб Салман Тасир (мусульманин) были убиты за высказывания о жестокости пакистанских законов о богохульстве и необходимости помилования Асии Биби. 31 октября 2018 года Верховный суд Пакистана оправдал её.
После восьми лет пребывания в тюрьме в ожидании казни в минувшую среду Асия Биби была оправдана Верховным судом страны. В тот же день в Пакистане начались протесты, участники которых выражали гнев в связи с решением суда и требовали казнить женщину.
Как ранее информировал УНН, власти Китая опубликовала документ о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в котором подтвердили существование лагерей “перевоспитания” тюркского коренного народа уйгуров, исповедующих ислам.