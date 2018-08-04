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У Данії перших жінок оштрафували за носіння одягу, що закриває обличчя

У Данії перших жінок оштрафували за носіння одягу, що закриває обличчя

Київ • УНН

 • 9650 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перші порушниці закону, що забороняє носіння закриває обличчя одягу, який набрав чинності 1 серпня, зареєстровані в Данії. Про це повідомляє данська телерадіомовна корпорація DR, інформує УНН.

Жінки були затримані після того, як одна з них, на якій був нікаб, побилася з іншою в аналогічному одязі, коли обидві вони перебували на ескалаторі торгового центру в місті Хьорсхольм на північ від Копенгагена. Правоохоронні органи звинуватили обох мусульманок в порушенні нового закону, оштрафувавши їх на 1 тисяч датських крон (160 доларів).

Тим часом в Копенгагені і в Орхусі ввечері в п’ятницю знову, як і в минулу середу, пройшли демонстрації проти цього закону. За оцінкою поліції, в них взяли участь близько 1300 осіб.

Як повідомляв УНН, у Копенгагені кілька сотень людей взяли участь в демонстрації проти закону, що забороняє носіння одягу, що закриває обличчя.

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