В Дании первых женщин оштрафовали за ношение одежды, которая закрывает лицо

Женщины были задержаны после того, как одна из них, на которой был никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм к северу от Копенгагена. Правоохранительные органы обвинили обеих мусульманок в нарушении нового закона, оштрафовав их на 1 тысяч датских крон (160 долларов).

Тем временем в Копенгагене и в Орхусе вечером в пятницу вновь, как и в минувшую среду, прошли демонстрации против этого закона. По оценке полиции, в них приняли участие около 1300 человек.

Как сообщал УНН, в Копенгагене несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против закона, запрещающего ношение одежды, закрывающей лицо.