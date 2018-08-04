В Дании первых женщин оштрафовали за ношение одежды, которая закрывает лицо
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Первые нарушителя закона, запрещающего ношение закрывающей лицо одежды, который вступил в силу 1 августа, зарегистрированные в Дании. Об этом сообщает датская телерадиовещательная корпорация DR, информирует УНН.
Женщины были задержаны после того, как одна из них, на которой был никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм к северу от Копенгагена. Правоохранительные органы обвинили обеих мусульманок в нарушении нового закона, оштрафовав их на 1 тысяч датских крон (160 долларов).
Тем временем в Копенгагене и в Орхусе вечером в пятницу вновь, как и в минувшую среду, прошли демонстрации против этого закона. По оценке полиции, в них приняли участие около 1300 человек.
Как сообщал УНН, в Копенгагене несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против закона, запрещающего ношение одежды, закрывающей лицо.