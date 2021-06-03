Пакистанський суд виправдав християнську пару, засуджену до страти за богохульство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Пакистанський суд постановив звільнити християнську пару, засуджену до страти за богохульство, через кілька тижнів після того, як Європейський парламент розкритикував країну у цій справі. Про це пише The Guardian, інформує УНН.
Деталі
Шафкат Еммануель і Шагуфта Каусар були ув'язнені в 2013 році і засуджені за відправку текстового повідомлення, що ображає пророка Мухаммеда, хоча обоє вони неграмотні.
Адвокат пари, Саїф уль-Малуку, сказав, що пара була виправдана по апеляції у Верховному суді Лахора.
Контекст
Богохульство - це делікатне питання в Пакистані, де будь-хто, хто образив іслам, може бути засуджений до смертної кари, а в деяких випадках навіть до самосуду і вбивства.
Правозахисники кажуть, що звинувачення часто пред'являються для вирішення особистих суперечок.
Каусар і Еммануель були засуджені за скаргою власника магазину, який стверджував, що бачив текстове повідомлення.
Amnesty International заявила: "Сьогоднішнє рішення поклало край семирічному випробуванню пари, яка не повинна була бути засуджена. Справи про "богохульство" часто ґрунтуються на непереконливих доказах в середовищі, яке унеможливлює справедливий судовий розгляд, що підкреслює важливість цього вироку. Тепер влада повинна негайно забезпечити звільненим належну безпеку".
У квітні Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка засуджує Пакистан за нездатність захистити релігійні меншини, в тому числі ахмадійців, шиїтів, індуїстів, християн і сикхів.
У ній говориться, що кілька десятків людей в даний час знаходяться у в'язницях за звинуваченнями у богохульстві.
"Ситуація в Пакистані продовжувала погіршуватися в 2020 році, оскільки уряд систематично застосовував закони про богохульство і не захищав релігійні меншини від зловживань", - йдеться в резолюції.
Парламент також закликав переглянути статус Пакистану, який знімає імпортні мита з товарів, що надходять в ЄС з країн, що розвиваються, в обмін на угоди з таких питань, як права людини і трудові права.
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